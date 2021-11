Villarino acusa ao PP de “atacar o futuro de Ourense”

Pueblo. O PP, segundo denuncian os socialistas ourensáns, “torpedea” e “boicotea” a construción dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Vigo, “atacando o futuro de Ourense e do sur de Galicia”, logo de tombar no pleno de novembro da Deputación, a moción socialista que reclamaba ao Ministerio de Transportes un estudo informativo sobre esta infraestrutura con “tempos competitivos” e cun trazado “o máis directo posible”. A moción tamén instaba á institución a manifestarse publicamente en favor desta necesaria obra. Os socialistas, suliñan nun comunicado, mantiveron, a comezos de mes, un encontro con representantes da plataforma en defensa desta liña. Trala xuntanza concluíron que “esta opción é a única alternativa óptima” porque asegura “a mellor conectividade”. O voceiro do PSdeG de Ourense, Rafa Villarino, pediu este venres aos conservadores que “non destrúan, non parasiten e non copien iniciativas”, ante a emenda de substitución do PP que “perverte” a iniciativa, antes de reclamar aos conservadores “evitar descualificacións persoais” e “pórse a traballar centrando o foco do debate neste tema”, porque estamos ante actuacións que “permitirán impulsar o futuro de Ourense”. Recordou que a variante de Cerdedo “deixou de ser competitiva”, como recoñeceron os seus propios impulsores, ao mesmo tempo que salientou que “non existe nin estudo informativo nin algún outro traballo técnico preceptivo en vigor para Cerdedo”. Villarino defendeu que a opción Mondariz permitiría realizar a viaxe a Vigo en menos de media hora e a Pontevedra nuns 40 minutos. ecg