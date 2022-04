“Volver a Venezuela es entrar en un corredor de la muerte”

Vivir con la congoja permanente de ser detenido y extraditado a su país de origen por el simple hecho de pensar diferente. Esto nos transmite el opositor venezolano Rolando Figueroa. Las autoridades españolas han denegado por el momento su solicitud de asilo político, mientras Venezuela lo reclama por una presunta estafa que Rolando asegura que nada tiene que ver con él.

Ya ha solicitado dos veces la solicitud de protección internacional, asilo político. Uno estando en libertad y otro estando dentro del centro penitenciario de Teixeiro. En el primero le concedieron razones humanitarias “porque a la mayoría de los venezolanos por la situación de derechos humanos que existe en el país se le conceden, pero esas razones no paralizan la extradición”. El segundo fue denegado y profundizaron en el tema de alguna protección subsidiaria por el único hecho de estar en Teixeiro, lo que para él supuso una vulneración de derechos. Ahora, está en un régimen de presentación en juzgados, donde ya lleva desde el 4 de agosto de 2021.

En este momento podría ser detenido y entrar nuevamente en prisión porque está a disposición de las autoridades del régimen de Venezuela. Estuvo 60 días encarcelado y salió con una medida cautelar porque con la solicitud del segundo asilo se suspendió la ejecución de la extradición. “Teníamos la esperanza de que con todo lo consignado en el expediente de la segunda solicitud de asilo político íbamos a tener buenas noticias o si necesitaban alguna documentación adicional la iban a conceder pero fue denegado”, explica.

Rolando Figueroa fue un funcionario de alto rango en Venezuela, en concreto, fue director general de Justicia y Culto del Ministerio de Interior y Justicia que precisamente es la oficina donde se tramitan las extradiciones. En esa época coincidió con Mayerling Rojas, una ciudadana que aún sigue siendo funcionaria del régimen y “tiene muy buenos contactos a nivel de inteligencia militar en Fiscalía así como bastante poder dentro del seno del chavismo.

“Esa persona ha venido amenazándome constantemente. Querían que yo me hiciera chavista y en ningún momento me doblegué. Al enterarse de que yo empecé a trabajar con Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido de oposición, esperó a que saliera del país con mi familia para armar un expediente a su antojo atribuyéndome delitos como el de asociación para delinquir, fundamentándolos en la ley de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”, detalla Figueroa.

¿de qué se le acusa? Figueroa sostiene que la narración de hechos son “completamente falsos”. No sele atribuye ninguna conducta delictiva, hay un “baile de fechas” e incongruencia de hechos. Hablan además de un acuerdo que se llegó con una empresa, de la cual no forma parte, para un tratamiento quirúrgico y supuestamente esa persona hizo unos pagos a esa empresa. De que hubo un desprendimiento patrimonial pero en los hechos que envía Venuezuela a la Audiencia Nacional tampoco se menciona que fue esa funcionaria la que hizo el pago sino que usó a un tercero porque ella como funcionaria del Gobierno no tenía cuenta en divisas.

“Arman a su antojo un expediente para perseguirnos políticamente. Además el fiscal que usan en la causa está sancionado. Me siento completamente en une estado de indefensión”, asegura.

“confiaba en empezar de cero en a coruña Lleva catorce años casado y fruto de ese matrimonio tiene dos hijos menores de edad. “Cuando llegamos a España pensábamos que íbamos a vivir con tranquilidad, comenzar de cero, dejar todo atrás pero no ha sido así. Llevamos viviendo cuatro años una pesadilla. Siento miedo de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia inclusive aquí en España porque de alguna forma está comprobado que los tentáculos de la dictadura llegan a Europa y a España”, manifiesta.

El opositor venezolano ve que “si vuelvo a Venezuela es entrar en un corredor de la muerte”. Se enfrentaría a las condiciones infrahumanas que existen en las cárceles “donde hay una violación sistemática de los derechos humanos donde no existe un debido proceso y donde hay presos que llevan hasta cuatro años sin ver un juez”. Siento que si es trasladado allí su vida correría peligro y existe la posibilidad de no ver nunca más a su esposa y sus hijos. Se partiría así a una familia que lleva más de cinco años residiendo en A Coruña.

apoyo de la valedora do Pobo y Defensoría del Pueblo Recientemente Figueroa expuso su caso a doña Teresa Jiménez-Becerril, la adjunta primera del Defensor del Pueblo y también estuvo con la Valedora do Pobo y su equipo en Santiago de Compostela. Les llevó toda la documentación que envió Venezuela, demostró su condición de alto funcionario del Gobierno en su momento, consignó pruebas de su militancia política y de su amistad con Leopolo López. “El recibimiento que tuvimos por parte de la Defensoría del Pueblo fue un apoyo absoluto tanto así que Becerril está solicitando a Interior que sea suspendida o paralizada la ejecución de su extradición”, asegura.

Además, los abogados que le asisten del despacho Ismael Oliver, llevan la causa ‘pro bono’ porque de alguna manera ven que existe una vulneración de derechos humanos y que hay una persecución política. Están preparando un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

“Creo firmamente en las instituciones de España y pienso que mi expediente no se ha leído con el detenimiento que requiere. Pido que sea verificado exhaustivamente para que constanten lo que estamos alegando y el riesgo que puede correr mi vida”, afirma. Espera que en los próximos días reciba la noticia de que va a seguir en España y que el país le brinde la protección que necesita.