Votar dende a casa ou outra forma de votar por correo? Así funciona

Galegos –e vascos– acudiremos ás urnas o vindeiro 12 de xullo. Un feito histórico, pois dende o inicio da autonomía, en Galicia as autoridades sempre pularon por fuxir da elaboración dos comicios no mes de Santiago. Mais a pandemia que viu ao mundo en China e que a OMS declarou como “global” o pasado 11 de marzo semella estar disposta a cambiar –cando menos, polo pronto– os nosos hábitos, tamén á hora de acudir ás urnas.

E falamos de acudir ás urnas pois é a forma histórica da que nos dotaron as democracias liberais para exercer o solemne dereito ao sufraxio universal. Unha modalidade que, a pesares de que presumiblemente será a que maioritariamente elixan os electores para dar o seu apoio a un dos candidatos, require unha obrigatoria presencialidade que nos tempos da covid-19 pode levar consigo o aumento do abstencionismo. Este foi o motivo que levou tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Íñigo Urkullu a buscar un método de sufraxio alternativo que posibilitara aos electores exercer o seu dereito sen necesidade de acudir aos colexios electorais, nin ás oficinas de Correos, evitando deste modo todo risco de infección vírica.

O método elixido polos executivos galego e vasco abre dous escenarios por primeira vez na historia da democracia española. En primeiro lugar, posibilita a petición do voto por correo de xeito telemático mediante o DNI electrónico, sen a habitual necesidade de acudir a unha das oficinas do servizo postal, e en segundo lugar abría un polémico escenario. Unha vez recibida a documentación electoral, poderíase entregar ao carteiro os sobres electorais xa cumplimentados a cambio dun xustificante acreditativo conforme ese elector xa exerceu o seu dereito a voto. Un sistema que recorda ao empregado no rural e coñecido como “al paso” e que continúa vixente de cara ao vindeiro día 12 de xullo.

A polémica non tardou en estalar: o BNG fixo entrar en escena a histórica sombra do “carretaxe de votos”. Aducindo que este sistema non ofrecía garantías democráticas e que podía dar lugar a unha fraude electoral a través desta “inaudita extensión do voto por correo”. Non obstante, a Xunta Electoral galega deu luz verde ao método escollido pola Presidencia da Xunta e a Lehendakaritza, e o BNG elevou a Junta Electoral Central (JEC) a súa denuncia pedindo aclaracións sobre as garantías do proceso que aínda non se produciron.

En Euskadi foron os sindicatos –CCOO e UXT– os que denunciaron directamente ante a JEC que esta modalidade de recollida de votos “non daba protección xurídica nin aseguraba a custodia do voto por correo, así como a seguridade dos traballadores de Correos”, explicaban nunha nota de prensa. E é que o sistema, tal e como estaba deseñado dende un inicio, abría a posibilidade de que o carteiro, ademais de recoller o voto, tivese a obriga de acceder ao interior dos inmobles onde se atopase o elector (domicilios, hospitais, residencias, etc.) xa estivese enfermo ou en illamento preventido, co ánimo de garantir o dereito ao voto.

A JEC recolleu a queixa das delegacións sindicais vascas e rexeitou a recollida de votos no interior dos domicilios xa que “non cabe arbitrar medidas adicionais extraordinarias que flexibilicen, aínda máis, o garantista proceso de voto por correo”.

Carteiros con anos de experiencia, como Miguel Núñez, traballador postal da provincia de Ourense, comenta que este novo sistema é máis seguro que o de “al paso” mepregado historicamente no rural. Debido a que agora é o elector solicitante o que debe entregar o voto, a diferencia que co método rural.

Sen datos oficiais, as previsións que efectúan dende os sindicatos na comunidade galega é dun aumento das solicitudes, mais sen chegar ao nivel de Euskadi, onde xa se multiplicou por oito.