Voto en contra de la oposición: Unas políticas “regresivas” no solucionarán la grave situación

La propuesta del techo de gasto planteada por la Xunta no convenció este miércoles a la oposición. Tanto el BNG como el PSdeG consideraron que con las políticas “regresivas” de la Administración autonómica actual no se puede prometer un buen futuro para la comunidad de cara al 2023 y a años venideros.

Desde el BNG, la diputada Noa Presas, que sustituyó en el debate de este miércoles a la líder nacionalista Ana Pontón –que estaba rumbo a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente–, consideró que a pesar de que la pandemia ya está controlada, esto no significa que dejemos de estar en una situación excepcional, tanto desde el punto de vista social como económico. “Lenin decía que hay décadas en las que no pasa nada y años en los que pasa todo, y ese es el caso de este curso político”, aseguró. Por ello, destacó que “este es un techo de gasto ordinario que no se corresponde con la realidad”, marcada por “muchísimas dificultades”.

Presas puso sobre la mesa varios datos: en 2020 un cuarto de la población gallega (600.000 personas) estaban en riesgo de exclusión social; el empobrecimiento sigue afectando más a quien menos tiene y el Gobierno reacciona suprimiendo la Tarxeta Básica; y 40.000 gallegos tienen carencia material severa, lo que “es como juntar a los vecinos de Betanzos y Arteixo y asumir que todos tengan dificultades serias para comprar carne o pescado o para pagar la factura de la luz”.

Además, la portavoz nacionalista recordó que la subida de precios no arrancó con la guerra de Ucrania, porque “hace ya un año que estábamos en esa subida” que “lo engangrena absolutamente todo, desde la barra de pan hasta la factura de la luz”.

“Y esto va a seguir así, no es algo temporal”, auguró, añadiendo que “la inflación sigue afectando más a Galicia, porque aquí sube más teniendo las pensiones y los salarios más bajos del Estado, lo que hace que la capacidad de resistencia de la población gallega sea menor”.

Por otro lado, también cuestionó la política climática de la Xunta, pues aunque en otros lugares del planeta ya hay zonas afectadas por las migraciones como consecuencia de las duras condiciones climáticas que hacen que escaseen los alimentos, en Galicia se mira para otro lado.

“Hoy, en agosto de 2022, en el país de los 2.000 ríos de Cunqueiro, tenemos problemas de agua, de sequía y de incendios, algo que no es nuevo, que ya había sido advertido, y ante lo que prefirieron situarse en el negacionismo”, denunció Presas, que consideró que este techo de gasto y las políticas que no se reorientan no solucionarán la grave situación.

Asimismo, criticó que el Gobierno gallego sepa ya que con el techo de gasto previsto no es suficiente, pues “usted mismo a preguntas de los medios dijo que el futuro no será tan optimista como estos presupuestos”. “¿Entonces qué nos viene a explicar? ¿Un techo de gasto Mr. Wonderful? Intentan disfrazar de maravilloso y mágico lo que no lo es, y mientras la inflación sube un 11 % el techo de gasto lo hace un 8 %, lo que no permitirá sostener el coste de los servicios”, concluyó.

Presas tampoco se olvidó del Gobierno central, para el que tuvo serias críticas, acusándolo de un injusto reparto de fondos hacia las comunidades autónomas, dando menos “para después invertir más en armamento militar”. “Si hay un incremento de la aportación es porque hubo un descenso generalizado de ingresos en la pandemia que ahora se está recuperando, pero nadie está regalando a este país ni un duro, ni el Gobierno central ni la Xunta”.

EL PSDEG DEMANDA AL GOBIERNO GALLEGO EJECUTAR TODOS LOS FONDOS QUE RECIBA. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, comenzó su intervención por resaltar el “marcado procedimiento de trámite” que supone el debate parlamentario de los presupuestos debido a que aunque la oposición vote en contra, el PP con la mayoría absoluta puede sacar adelante el techo de gasto que desee.

Así, y mostrándose consciente de que Galicia (y el resto del mundo) encadena ya tres años de dificultades sin precedentes, con la pandemia y la invasión de Ucrania, que provocaron una rebaja del crecimiento económico mundial, el alza de la inflación, el shock del suministro energético o la ruptura de las cadenas de suministros, aseguró que el contexto de este 2022 pone de manifiesto la “necesidad de comprometerse con los sectores poblacionales y productivos en situaciones más difíciles”.

“Nadie puede dudar que las medidas adoptadas para superar las crisis del 2008 y del 2009 dejaron mucho que desear en la corresponsabilidad de cargas, mucho más grave para los colectivos más necesitados, y eso no debe repetirse”, pidió directamente Álvarez a la Xunta, asegurando que “un Gobierno que protege a la ciudadanía es un Gobierno mucho mejor”.

Y esa protección es, a su modo de ver, “inseparable de la garantía de los servicios públicos esenciales, que son también la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por tanto, el sustento del estado de bienestar”.

Por ello, el portavoz del PSdeG aseguró que en los presupuestos de 2023 debería estar presente la protección de toda la ciudadanía, con incidencia sobre los más necesitados y con un “exquisito cuidado” de los servicios públicos. Pero se formuló una pregunta: “¿Estamos en condiciones de hacerlo? Sí, siempre que no empleemos los fondos en objetivos ajenos a su finalidad”, incidió.

Y es que recordó el informe del Consello de Contas de Galicia en el que se detalla que a pesar de que la comunidad recibió 418 millones de euros del fondo covid, solo ejecutó 259 millones, mientras “Feijóo daba ruedas de prensa hablando de abandono del Gobierno central”.