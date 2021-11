Vuelven las barricadas en llamas a Vestas tras el fracaso negociador

Santiago. Los trabajadores de Vestas volvieron a cortar el acceso a la planta de Chavín, en el municipio de Viveiro (Lugo), con una barricada de neumáticos en llamas.

Desde las 11.00 horas del jueves, los trabajadores se concentraban en el exterior de la fábrica, en donde realizaron cánticos como: “Vestas, traidora, A Mariña non perdoa”; “Si no nos separamos, el ERE lo tumbamos”; “A indemnización non é a solución” y “Feijóo, escoita, a Mariña está en loita”.

La protesta se realizó con una pancarta de ‘Vestas, solución’. En una de las verjas exteriores también hay un cartel de los trabajadores de Alcoa en apoyo. Además, tiraron petardos y lanzaron pintura contra la fachada de un edificio de la factoría.

Todo ello después de que el pasado lunes la negociación del ERE, que afecta a 115 empleados, terminase sin acuerdo. La multinacional danesa ha informado de que continuará con la producción hasta final de año.

Asimismo, los trabajadores de Vestas se manifestarán este viernes en la localidad de Foz (Lugo). La movilización saldrá del puerto a las cinco de la tarde. J.C.