El fallecimiento de Xaquín Álvarez Corbacho me ha traído recuerdos de momentos pasados juntos en que compartimos preocupaciones y alegrías y un sentimiento profundo de agradecimiento por el trabajo duro y acertado que hizo como Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Santiago y sobre todo por ser como él era, profundamente humano, candoroso y siempre abierto a colaborar en causas de justicia social.

Se incorporo al equipo rectoral en 1985 en sustitución de Emilio Pérez Touriño, y permaneció en él durante más de cinco años. En un magnífico equipo, el fue pieza fundamental, abordando varios temas relacionados con sus competencias y aportando criterios y perspectiva a todos nosotros. Fueron años duros, llenos de dificultades con oposiciones violentas. Trabajábamos muchas horas, incluso muchos sábados y domingos. También fueron años de grandes transformaciones en la Universidad muchas de las cuales fueron posibles gracias al callado y buen a ver de Alvarez Corbacho. El hizo el primer presupuesto de la Universidad de Santiago, dado que anteriormente la Universidad no tenía autonomía para hacerlo. Se iba gastando en la medida que llegaban recursos del Ministerio de Educación y con los permisos necesarios del de Hacienda. Hacer un primer presupuesto no es nada trivial, dado que no se tienen ni los apartados donde se tienen que encuadrar los diferentes recursos. A continuación, afronto las transferencias de la Universidad del Ministerio de Educación a la Xunta de Galicia, aportando a esta todos los datos necesarios y también los de otras Universidades que acababan de ser transferidas, como era el caso de Cataluña. Gracias a eso, se puede afirmar que las transferencias de la Universidad a Galicia se hicieron en mejores condiciones que las correspondientes a Cataluña. También preparo la división económica para hacer posible la creación de la Universidad de Vigo y de A Coruña.

Una de sus preocupaciones era la justicia social y por ello participo decisivamente en el establecimiento de ayudas para estudiantes con menos recursos económicos en las residencias y colegios mayores, y participo en todas las operaciones que hicieran posible la construcción de la residencia del Burgo de las Naciones y del Monte de la Condesa. Operaciones que cada una de ellas llevó consigo muchas gestiones y en algún caso encaje de bolillos. Operaciones que indirectamente transformaron la cuidad de Santiago de Compostela. Esa misma preocupación por la justicia social le llevaba a ser muy intransigente en la detección de fraude en dichas ayudas, que no solo implicaban el cese de la ayuda y expulsión de la residencia sino si procedía enviar la correspondiente denuncia a Hacienda.

Anteriormente había sido alcalde del Grove y una buena experiencia política que no le había mermado nada su carácter candoroso y de inocencia y por eso siempre estaba dispuesto a escuchar al otro, con la disposición de aceptar sus posibles buenas razones. Esta actitud se reflejaba en una suave sonrisa, reflejo de su bondad.

Son muchos los recuerdos de momentos juntos y de anécdotas. Permitirme contar dos de ellas.

Me contaba de su etapa de jugador del Celta, que jugando en Córdoba un partido importante, faltaban cinco minutos para la finalización y el hizo una entrada dura. Alguien del público le tiro una piedra. Xaquín con ella de dirigió al árbitro mostrándole la piedra, a lo cual el árbitro le contesto, sigue cabrón y no protestes, que crees que a mí me tiran caramelos.

Fuímos juntos a Argentina a firmar varios convenios de colaboración con las Universidades de Buenos Aires, La plata, Mar del Plata y el Centro de Investigación de Bariloche. Fue un viaje intenso donde pudimos percibir el cariño de los argentinos hacia todo que tenga que ver con Galicia, así como el del mudo de la emigración gallega. Tuvimos entrevistas con los intendentes(alcaldes) de todas las ciudades mencionadas, también con el ministro de Educación y el Presidente Alfonsín quién nos invito a comer en la residencia de Los Olivos. Estos días de vida juntos me permitió conocer y apreciar mejor la personalidad y autenticidad de Xaquín. Un día fuimos por la noche al local de tangos de más solera en el barrio de San Telmo. Allí al final de la actuación, el conjunto preguntó a la audiencia que cantasen la letra de los tangos que ellos tocaban. Xaquín cantaba uno tras otro, a pesar de que los músicos trataban de ponérselo difícil. Después de más de diez tangos Xaquín les dijo a ver si se saben este que les voy a cantar. Hubo silencio. Los del conjunto y el público se quedaron admirados que un gallego supiese tantos tangos, en realidad más que ellos. La explicación, es que Xaquín fue criado por una hermana mayor y sus abuelos emigrantes a Buenos aires que volvieron a Galicia. Desde su más tierna infancia las nanas y las canciones que escuchaba Xaquín en casa eran tangos que quedaron grabados en su cabeza.

Mi sentimiento, igual que él de las personas que le conocían se resumen en un profundo Gracias