Xoga celebra a I Xornada ‘Vive a Vida’ da comunidade con diversidade sensorial

PONTEVEDRA. Este venres 25 de marzo no Hospital Montecelo de Pontevedra, o concelleiro de Benestar Social Municipal, Marcos Rey; o de Saúde do concello de Pontevedra, Tino Fernández; o xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés, José Ramón Gómez, e a presidenta de Xoga, María Jesús Monterde, presentaron a I Xornada Sociosanitaria ”Vive a Vida” da comunidade con diversidade sensorial, que se celebrará o venres, 1 de abril, no Hospital Provincial de Pontevedra no seu salón de actos. A presidenta de Xoga, María Jesús Monterde, será a encargada de inaugurar as 16:30 horas esta cita.

O programa de “Vive a vida” abordará a realidade das persoas con diversidade sensorial dende un enfoque próximo e positivo e contará coa participación de relatores de distintos ámbitos profesionais e sociais. Para una eficiencia e optimización de recursos Xoga unifica nunha mesma Xornada as celebración co gallo do Día Internacional do Implante Coclear (25 de Febreiro), do Día Internacional da Audición (03 de marzo) e do Día Europeo da Xordocegueira (1 de Abril), xa que a Comunidade con Diversidade Sensorial (persoas xordas, xordocegas e con perda auditiva) conviven e interactuan xuntas coas familias e cos diferentes profesionais.

A Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, en adiante Xoga xurde no ano 1990 dun grupo persoas con diversidade sensorial, cunha forte idea, convicción e pretensión de crear unha soa organización dirixida a persoas con diversidade sensorial, e dicir, de persoas coa discapacidade auditiva en común, visual e de linguaxe independentemente do sistema de comunicación (linguaxe oral, lingua de signos, apoio lectura labial e lecto-escritura) ou axudas técnicas (implante coclear, audiófonos, intérpretes ou guíaintepretes de lingua de signos,..) que utilicen, as súas familias e profesionais. Xoga e unha asociación de iniciativa social e sen ánimo de lucro cuxa misión ea defender os dereitos fundamentais, e así lograr mellorar a calidade de vida e benestar das persoas con diversidade sensorial da Comunidade Autónoma de Galicia dunha mellor forma e o mesmo tempo igualitaria.