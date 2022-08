Xunta e USC colaboran por recuperar o estado que tiñan hai setenta anos as Illas Atlánticas

O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela traballará para recuperar o entorno natural de hai 70 anos das Illas Atlánticas de Galicia. Esta é unha das metas do proxecto transnacional Life Insular, no que colaborarán a Universidade de Santiago de Compostela (USC) máis a Xunta de Galicia durante os vindeiros cinco anos, ata decembro de 2026.

O papel de coordinadora recaerá sobre a Universidade de Santiago de Compostela, mentres que o Goberno autonómico será o encargado da execución técnica da iniciativa, tal e como se recolle no convenio asinado onte no Ibader entre a conselleira de Medio Ambiente, Terriorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o reitor compostelán, Antonio López.

Restauración sustentable. O obxecto do programa, no que colaboran España e Irlanda, pasa por implementar e poñer en marcha nos territorios afectados polo proxecto unha estratexia integrada de xestión sustentable dos hábitats insulares da Rede Natura 2000.

O foco de actuación son oito Zonas de Especial Conservación (ZEC) localizados en cinco illas: as do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas (Illas Cíes, Illa de Ons e Illa de Sálvora), a illa La Graciosa, no arquipélago canario, e o propio territorio insular de Irlanda.

Segundo informan do Executivo galego, a finalidade é “promover un estado de conservación favorable dos hábitats dos espazos insulares pertencentes á Rede Natura 2000 no Océano Atlántico”, así coma aumentar “a súa resiliencia como medida de adaptación ao cambio climático”. Preténdese, deste xeito, minimizar o impacto de posibles perturbacións externas sobre as zonas de actuación, como risco de vendavais, erosión eólica catastrófica, así como recuperar a paisaxe natural das illas “co reto de ‘reverter’ a situación á que había 70 anos atrás”.

“Unha restauración ecolóxica”, explicou a conselleira Ángeles Vázquez, “fundamental dende o punto de vista da biodiversidade, do patrimonio natural e da restauración ecolóxica”. Asemade, tamén quixo salientar a importancia deste proxecto transnacional para Galicia, que ademais lidera a iniciativa ao albergar 3 das 5 illas nas que se centrarán os traballos. Con esta finalidade, informou a USC, o proxecto prevé executar unha serie de actuacións centradas das dunas costeiras con vexetación herbácea en os queirogais secos europeos (brezales), que se corresponden cos tipos de habitats 2130 e 4030.

A Xunta de Galicia é a encargada,

neste eido, de executar accións de eliminación e control de especies invasoras, de supresión de plantacións forestais e medidas de protección fronte actividades humanas que incidan nestes hábitats, como pode ser o control de tránsito de visitantes ou a instalación de captadores pasivos de area, para ampliar a superficie cuberta por dunas e matogueiras.

Plan de conservación. Así mesmo, o proxecto inclúe unha estratexia de sensibilización e difusión pública mediante xornadas en datas sinaladas, como o Día da Rede Natura 2000 ou o Día europeo dos parques nacionais, así como accións de voluntariado, talleres escolares e colocación de paneis informativos, entre outras. Finalmente, tamén se contempla un plan de conservación unha vez finalizado o Life Insular, que se prevé que sexa o 31 de decembro de 2026, para darlle continuidade e seguimento ao programa.

O orzamento ascende a máis de 5,2 millóns de euros a executar ata 2026. A achega económica por parte da Unión Europea de ata 3,95 millóns de euros canalizados a través do programa Life, dedicado de forma exclusiva ao medio ambiente e á acción polo clima.

Pola súa banda, á Xunta corresponderalle un orzamento estimado en case 750.000 euros, dos cales 300.000, un 40 %, irán destinados a gastos en investimentos. A USC terá un financiamento asignado,como beneficiario coordinador, de 1,08 millóns de euros.

En España, o Organismo Autónomo de Parques Nacionais (OAPN), dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Grupo Tragsa tamén figuran como socios beneficiarios do Life Insular.