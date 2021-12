Xurxo Doval, nuevo secretario xeral de Xuventudes Socialistas con la promesa de "devolver la ilusión a la juventud"

SANTIAGO. EP. Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) ha proclamado este domingo al ourensano Xurxo Doval como el nuevo secretario xeral de la organización, tras liderar la única candidatura presentada. Doval, cuyo cargo será ratificado el 29 de enero, ha manifestado en una comparecencia desde la sede del PSdeG, en Santiago, que su objetivo es entender la "idiosincrasia de las comarcas" de Galicia para poder desarrollar "un modelo económico y social equitativo que ponga fin a la ineficiente y déspota dinastía" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Entendemos que el sistema languidece cuando vota menos del 50% de la población" ha aseverado el socialista, al tiempo que ha añadido que hay que "devolverle la ilusión a la juventud" para que "se pueda sentir identificada con una nueva respuesta del país". Doval ha concluido expresando que no le van a pedir a los jóvenes "conquistar el cielo con palabras bonitas" pero sí con la energía de varias generaciones que "no se quieren resignar a seguir emigrando" y que "tristemente ya no tienen nada más que perder".