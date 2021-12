Y al final, las cubas se apagaron como única esperanza en Alcoa

Comer hay que comer. Y, para hacerlo, toca trabajar y que se retribuya este esfuerzo. De no ser así, algo muy importante falla. En la lucha por ganarse la vida llevaban desde antes incluso de 2020 los operarios de la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo) de Alcoa. Una batalla que iba mucho más allá de sus propios puestos, pues A Mariña lucense se mantenía como el único punto en España donde se fabricaba aluminio primario. Para ello se utilizan las cubas de electrolisis, aquellas que al grito de “as cubas non se paran” han defendido, contra viento y marea, su plantilla. Pero finalmente, se apagarán y, al menos en los próximos dos años, no se volverá a producir este metal no férrico en la comarca lucense. Si alúmina, y también se fundirá el reciclado, pero no nueva materia prima.

No era la salida que quería el comité de empresa. Tampoco la Xunta. Pero se llevó a referéndum. Y el resultado fue que de los 1.063 profesionales llamados a votar, lo hicieron 808 –un 76 %– y se mostraron a favor de la proposición de la empresa 563 sufragios, casi siete de cada diez; hubo 196 votos en contra (24,26 %), 40 en blanco (4,95 %) y nueve nulos. Entre las auxiliares, el resultado cambió de signo: de los 180 votos emitidos, solo 54 fueron favorables (30 %), contrarios hubo 105 (58,3 %), junto a otros 21 en blanco.

El análisis del resultado de esta va por barrios, como siempre, pero a cambio de paralizar las cubas durante dos años se logra el compromiso por parte de la multinacional de que no haya ningún despido colectivo al menos hasta 2025. Sin embargo, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, obligado a avalar el resultado –y a firmar el acuerdo final– , señalaba que la plantilla va a pasar los próximos dos años “los peores momentos de su vida laboral”, debido al cese de la producción aprobado en referéndum. Sin embargo, apuntó que es una decisión que entiende: los trabajadores optaron por la opción “menos mala”. Y es que “nadie puso sobre la mesa una solución que diera viabilidad” para los años 2022 y 2023. “Con que hubiera cubierto una pequeña necesidad para que al menos esas 200 cubas se pudieran haber mantenido, habría sido distinto. No es lo mismo una bajada de producción que un cese de la actividad”, manifestaba Zan, que culpó a las administraciones de esta dejadez.

De la misma opinión, como ya había hecho la jornada anterior, se mostraba la vicepresidencia económica de la Xunta, desde donde se realizaba la lectura de que parar la producción en Cervo es “una salida en falso” –así lo definía el también titular de la Consellería de Economía, Francisco Conde–, quien, sin embargo, mostraba su apoyo a lo que votase la plantilla de Alcoa.

Otra lectura mucho más satisfactoria es la del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De hecho, su titular, Reyes Maroto, fue la primera en anunciar que asistiría este mismo jueves a la firma del acuerdo en Santiago entre Alcoa y los sindicatos de la fábrica de Cervo (Lugo). Un viaje relámpago a la rúbrica que tendrá lugar en el hostal dos Reis Católicos –cual rendición de Breda de los empleados– “para reforzar el compromiso del Gobierno con el futuro de Alcoa y la comarca de A Mariña”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez apoya la decisión de los trabajadores, que respaldaron “de forma mayoritaria con un 70 % de votos a favor” la propuesta de la empresa “de viabilidad” de la factoría de aluminio de San Cibrao, que incluye el cese temporal de la actividad de electrolisis y de la planta de ánodos durante dos años, el compromiso de Alcoa de invertir unos 91 millones de euros, garantizar el empleo y un nuevo convenio con vigencia de seis años y alcanzar preacuerdos de suministro eléctrico que garanticen un precio competitivo, como el anunciado con Greenalia.

Una comisión de seguimiento revisará mensualmente el cumplimiento de los compromisos de la empresa y en la mesa habrá representantes del Gobierno de España, la Xunta, los trabajadores y la propia Alcoa, según recuerda el ministerio.

Industria subraya que apoya la decisión adoptada por los trabajadores de la factoría lucense “porque garantiza el empleo y las inversiones en la fábrica de San Cibrao que son necesarias para lograr la viabilidad de la planta”. Además Maroto cree que la plantilla “muestra su compromiso con convertir A Mariña en un polo industrial con futuro tal como había defendido desde el primer día el Gobierno”, recoge Europa Press.

La responsable de la cartera industrial agradece a toda la plantilla su “responsabilidad tanto ahora como a lo largo de todo el conflicto para llegar a una solución definitiva que garantice los puestos de trabajo y las capacidades industriales”.

Su departamento añade que Maroto ha estado presente “en todo el proceso de negociación del futuro de Alcoa San Cibrao”, desde que la empresa anunció su intención de aplicar un ERE a toda la plantilla. “Las gestiones de Industria se centraron en la mediación para la búsqueda de un posible inversor que garantizara las capacidades industriales de la planta”, recuerda.

Acciones sin pausa. El ministerio también se personó en el proceso judicial contra el ERE y el pasado julio Maroto viajó a Pittsburg (EE.UU.) “para buscar un acuerdo con los máximos directivos de la multinacional”. “Desde entonces ha estado presente en todas las negociaciones hasta culminar con la propuesta de Alcoa que ha logrado el refrendo de los trabajadores”, incide. “El Gobierno siempre ha estado en la búsqueda de una solución que garantice las capacidades productivas de la planta, el empleo tanto de los trabajadores como de las empresas auxiliares, y en definitiva, que la comarca de A Mariña tenga un futuro”, insiste Industria.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, celebró el acuerdo “mayoritario” del personal de San Cibrao y ensalzó el compromiso de la ministra “con el empleo y actividad industrial” de la comarca.