“Yo no haría eso”, clama la mujer condenada por asesinar a su hija

Ana Sandomil se jugaba este viernes una de sus últimas cartas para evitar pasar a la crónica negra como la primera mujer condenada en Galicia a prisión permanente revisable y lo tenía difícil ya que su propio abogado planteaba la anulación del juicio para celebrar una nueva vista o que se le aplicara el eximente de enajenación mental, ya esgrimido durante las sesiones en la Audiencia de Lugo

Lo cierto es que esta mujer sentenciada por matar en mayor de 2019 a su hija, Desirée Leal, en su casa de la parroquia de Muimenta, en Cospeito (Lugo) aprovechó el último momento de su comparecencia en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para lanzar un pequeño alegato que le permitiera ablandar las conciencias de los magistrados.

“Yo no haría eso”, fue tajante aunque no demasiado convincente en el turno de palabra que tuvo tras exponer las partes -Fiscalía, acusación particular, popular y defensa-su posicionamiento.

En concreto, las tres primeras pidieron que se mantenga la prisión permanente revisable, mientras que el abogado de la condenada ha solicitado que se anule la sentencia y se repita el juicio o en su defecto que le reconozcan a la mujer una mayor afectación de las facultades. “Se debe aplicar el eximente completo, la acusada cometió la acción delictiva bajo un brote psicótico”, había puntualizado la defensa durante la vista, reconociendo por tanto que su clienta había cometido el hecho y que por tanto ese “yo no haría eso” era más una petición de clemencia que de inocencia..

La mayor parte de laas intervenciones giraron sobre el grado de afectación que tenía la condenada cuando se cometieron los hechos, el abogado de la acusación particular ha recordado que “todas las partes” admitieron durante el juicio que “efectivamente” había una afectación de las facultades “pero en base a los forenses no era grave porque el delirio no fue causa de la muerte de la niña”.

Este argumento coincide con el presentado por la acusación popular, ejercida por la Fundación Amigos de Galicia, que asegura que la prueba pericial fue “bastante clara, precisa y determinante”.

En la misma línea, la Fiscalía ha destacado que los forenses no encontraron “conexión alguna entre los hechos cometidos y el trastorno psicótico”.

Antes de que se celebrase la vista, el padre de la menor, José Manuel Leal, ha manifestado en declaraciones a Europa Press sentirse “hasta el momento, respaldado por la justicia”.

“No hay recurso que valga ante lo que hizo una asesina que está condenada. Quiero pensar que se va a seguir manteniendo aquí, en el TSXG”, ha añadido.

Respecto a la gravedad de los hechos, la sentencia tuvo en cuenta que el ataque se produjo cuando la niña “se encontraba durmiendo a solas con su madre en su habitación y probablemente adormilada por la trazodona que le suministró”, según se encontró en la autopsia, y sin posibilidad de defensa.