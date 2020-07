Feijóo: “Ir a un colegio electoral es igual que ir a una farmacia”

Todo parecía ir bien en Galicia, pero en pleno sprint final hacia las elecciones del 12 de julio los brotes de coronavirus detectados en algunos puntos de la comunidad, especialmente en el norte de la provincia de Lugo, vuelven a sembrar dudas en torno a una cita que ya tuvo que ser aplazada el pasado 5 de abril.

Sin embargo, después de que Sanidade tomase el pasado fin de semana la decisión de cerrar cinco día los accesos de A Mariña a fin de acotar y controlar los contagios, que ya afectan a más de un centenar de personas, el presidente de la Xunta y cabeza del cartel del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, huía de alarmismos y llamaba a la calma.

A la vez que el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, se desentendía de la convocatoria recordando este que es el propio Feijóo el responsable de tomar decisiones relativas a las elecciones, el líder de los del charrán insistía en lanzar un mensaje de movilización remarcando que los colegios electorales en la comunidad son seguros.

Para reafirmar la idea, tiró de una “comparación” que ya hizo en la pasada jornada en un acto en Santiago Esteban González Pons: “Ir a un colegio” el 12J “es lo mismo que ir a una farmacia”. “Están supervisados, hay higiene y limpieza”, aseguró en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum.

No hacer política con el virus. Por otro lado, en declaraciones a la prensa en A Coruña, Feijóo defendió una vez más que la situación epidemiológica de Galicia es “tranquila” y “mejor en cualquier parámetro” que la del resto de España pese al brote de A Mariña. Por ello, comprometió “transparencia” y “rigor” y rechazó “hacer política con un virus”.

Mientras la oposición pone el foco con intensidad en la comarca lucense, el presidente gallego reclamó “un poco de proporcionalidad y responsabilidad”. La comunicad está a las puertas de “decidir su futuro” para los próximos cuatro años, recordó.

Feijóo, que en su día fue criticado por fijar las elecciones para el 12 de julio, se reafirmó en que “cuanto más se espere, más gente visite Galicia y más fronteras se sigan abriendo, más posibilidades hay de brote”. En esta coyuntura, quiso enmarcar el brote de A Mariña –Galicia registró otro en O Barbanza, que da por controlado– dentro de “los cuarenta y pico” que hay en España, y garantizó que se mantendrá una reunión diaria con los alcaldes de la zona, que serán “informados por los servicios sanitarios e incluso directamente por el conselleiro de Sanidade”, Jesús Vázquez Almuiña.

El candidato popular comprometió “transparencia” en “todo” lo que haga la Xunta y “rigor”, el mismo con el que, defendió, se actuó durante la gestión del pico de la pandemia. “No creo que se deba hacer política con un virus. Al menos los que hemos intentado preservar la salud por encima de cualquier consideración vamos a seguir trabajando con rigor y pidiendo a la gente que nos ayude, porque una persona que no cumpla las obligaciones no solo se va a infectar ella, sino que infectará a muchos otros que no se lo merecen”, zanjó.

casado pide “tranquilidad”. En la misma línea que el líder del PP en Galicia, el presidente nacional del partido, Pablo Casado, también pedía ayer “tranquilidad” y llamaba a ejercer el voto en la comarca lucense de A Mariña. Según subrayó, es “más seguro” ir a votar el 12 de julio a un colegio electoral, en el que se cumplirán todas las medidas de seguridad, que tomarse un café en “un bar concurrido”.

En Antena 3, afirmó que Feijóo realizó una gestión “muy eficaz” durante la pandemia y añadió que, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, en Galicia “se cumplió lo que recomiendan los expertos”, con prevención y escuchando las alertas; “protección” con medios y mascarillas; e “intervención” con test masivos y “confinando a poblaciones de riesgo”.