El Gobierno ultima un acuerdo con los sindicatos para subir 15 euros el salario mínimo y la patronal se desmarca

Madrid/ILLESCAS (TOLEDO). EFE/EP. El Gobierno ultima un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros al mes, hasta los 965 euros, y con efectos desde el 1 de septiembre de este año, según confirman a Efe fuentes conocedoras de la negociación. Esta propuesta, adelantada por la Cadena Ser y que aún no está totalmente cerrada insisten las fuentes, contaría con ese respaldo de los sindicatos, pero no de la patronal que ha venido expresando su rechazo a un incremento del SMI en la actual coyuntura. El último Consejo de Ministros del año pasado decidió prorrogar en 2021 el salario mínimo vigente en 2020, 950 euros en mensuales en 14 pagas, para dar margen a una negociación con patronal y sindicatos.

Con el paso del tiempo se dibujó una división en el Gobierno entre los que reclamaban un incremento inmediato, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cabeza, y los que pedían calma hasta asegurar la recuperación económica y del empleo, encabezados por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Ante esta situación, en febrero los sindicatos comenzaron a movilizarse para presionar al Gobierno a que subiera el SMI, mientras que la patronal se cerraba en banda y el Ejecutivo creaba un grupo de expertos para analizar cuál debía ser el alza con el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

Este grupo de expertos hizo públicas sus conclusiones en junio, recomendando un incremento de entre 12 y 19 euros para este año y alcanzar los 1.049 euros en 14 pagas en 2023 (un alza del 10,4 %), con lo que se estarían sumando 99 euros más al vigente. Con este informe en la mano, la ministra de Trabajo pidió una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para insistir en una subida de los salarios más bajos. Pero fue la mejora de los datos económicos y de empleo lo que llevó al Gobierno a abrir una mesa de negociación para pactar un aumento con patronal y sindicatos en septiembre. Con una posición inamovible de la CEOE, con el “ahora no toca” por bandera, el Gobierno finalmente ha decidido negociar la subida solo con los sindicatos. EFE

DESCUELGUE DE LA PATRONAL

La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, ha lamentado que la patronal se haya descolgado del acuerdo para incrementar de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurando que blindar este pacto con todos los agentes sociales hubiera sido una buena manera de “redistribuir la riqueza” generada. A preguntas de los medios antes de asistir a un acto de Amazon en la localidad toledana de Illescas, Maroto ha apuntado que el acuerdo con sindicatos para subir el SMI en 15 euros es en todo caso “una buena noticia”, ya que la recuperación “tiene que ser justa en este momento en el que es más sólida”. Con todo, asegura que se está demostrando el “compromiso del Gobierno con los más vulnerables”. “Creo que el diálogo del Gobierno con la patronal es bueno. Tenemos que buscar consensos. Lamento que no se haya llegado a acuerdo con todos los agentes sociales, hubiera sido una buena manera de redistribuir la riqueza que generamos”, ha destacado.

Además, se ha mostrado confiada en que la CEOE no se descuelgue también de la nueva negociación para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs). “Espero que podamos seguir trabajando con ellos para proteger a los más vulnerables ahora que hay que negociar la prórroga de los ERTEs, donde tenemos tiempo para que nadie se quede atrás y la recuperación sea justa”, ha subrayado. En su opinión, “todo lo que sea no dejar a nadie atrás” por una recuperación “justa” y una consolidación de derechos es “bueno para el país”. “El Gobierno siempre trabajará para que los más vulnerables estén protegidos”, ha aseverado la ministra, quien ha pedido a la patronal que esté “a la altura del desafío” antes de sentar “las bases del modelo productivo”. Las empresas son, ha dicho, “parte importante y protagonista de la recuperación”, y “sin duda la voz de las empresas” será necesaria en el diálogo con el Gobierno.

Estudio de Randstad Research y CEPYME

Según un estudio de la empresa de recursos humanos Randstad en colaboración con la patronal Cepyme, indica que un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5’3% hasta los 1.000 euros en catorce pagas (1.166,67 euros/mes) en 2022, con un aumento intermedio del 2% (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros/mes) tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial. Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis de la COVD-19.

Así se desprende de un estudio sobre el impacto laboral de una subida del SMI hasta los 1.000 euros en 2022, realizado por Randstad Research con la colaboración de CEPYME. El informe señala que un aumento del 5’3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52’6% desde 2016. Un incremento de esta cuantía incidiría de manera muy lesiva en sectores especialmente perjudicados por la actual crisis, como la hostelería y el comercio, que han destruido varios cientos de miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales (tanto por ERTE aún en vigor como fuera de ellos), con especial incidencia en las pymes.

Además, las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen. El incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) supondría una proporción superior al 65% del salario medio en al menos 9 comunidades autónomas y superaría el 60% en 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas. Hay que recordar que esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española, con una recuperación incipiente y todavía no consolidada en la mayoría de los sectores y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes. Todavía no se han recuperado los niveles de empleo precrisis -el aumento de afiliación no compensa el número de trabajadores en ERTE -272.190 en agosto- y el paro registrado se mantiene elevado, 1´5 puntos por encima del nivel previo a la crisis (13’78%).

En este sentido, CEPYME señala que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que, como se recoge en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo, todavía en tasas inferiores a las del período precrisis, la productividad y la evolución del IPC que, aunque presenta un incremento del 3’3% hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses.

Hay que tener en cuenta que España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo- entre 2016 y 2021 (47’7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia.