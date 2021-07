Galicia perde 828 millóns no reparto de fondos distribuídos polo Goberno

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este xoves na rolda de prensa posterior ao Consello a “enorme preocupación” de Galicia polo reparto dos fondos distribuídos polo Goberno central, e advirte de que a Comunidade está deixando de recibir 828 millóns de euros. “Ata o de agora xa tiñamos computada una perda de 681 millóns de euros do que nos correspondía por poboación axustada nos fondos Covid de 2020, no REACT UE, no Fondo Covid 2021 e nas axudas aos sectores afectados”, explicou Feijóo, pero, segundo o informe analizado hoxe no Consello da Xunta, “comprobamos que dos 15.882 millóns de euros transferidos ás comunidades autónomas, Galicia tan só recibiu o 5,2% do total, correspondéndonos, de acordo do sistema de financiamento, o 6,2% do total”, aseverou. Ademais, se a eses fondos territorializados sumamos os que se reserva o Goberno para xestión propia só vai recibir o 2% do total de fondos que percibirá España.

Ante esta situación, o presidente da Xunta lamentou que a cogobernanza consista en que a Administración xeral do Estado se reserve o 61% dos fondos para xestión propia e só o 35% para xestión autonómica, cando nas conferencias de presidentes sempre se formulou que sería un sistema mixto, isto é, “50% da Administración Xeral do Estado e 50% das comunidades autónomas, dado que xestionamos a maioría dos servizos públicos”, lembrou. Nesa liña, o informe conclúe que no proceso de planificación e deseño do sistema de xestión do Plan España “non hai ningún tipo de cogobernanza”, abundou Feijóo.

De feito, o presidente da Xunta lamentou que se estea a apostar por un sistema centralizado de conferencias sectoriais mentres que a comisión sectorial de fondos, que eran quen tiña que concretar os criterios, só se reuniu unha vez. Ante isto, a Xunta subliña que unha asignación deficiente de fondos pode condicionar a recuperación económica dos distintos territorios. “Se o diñeiro de Galicia se está indo a outras comunidades autónomas, é evidente que se está producindo unha asimetría no reparto dos fondos que non podemos aceptar”, afirmou.

E, para concluír, tras lembrar que o Goberno xa comunicou a súa decisión de non territorializar os fondos industriais, Feijóo abundou que “dicir que temos que presentar candidaturas para que posteriormente sexa o Goberno central quen reparta, sen coñecemento previo, sen criterios previos e sen concorrencia competitiva a totalidade dos fondos da industria, supón unha ruptura clarísima do espírito dos fondos europeos”.