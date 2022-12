A antiga estación de Vedra ateigouse de xente

VEDRA. O proxecto A Estación Cultural encheu o espazo da antiga estación de Vedra con actividades e o éxito, segundo fontes municipais, foi absoluto. A primeira cita tivo lugar a tarde do sábado cunha Feira de Artesanía que reuniu 14 postos facendo as delicias de quen quixo achegarse a realizar as súas mercas de Nadal. Con este entorno privilexiado desenvolveuse a mesa de experiencias sobre tradicións locais para o podcast de radio. Ao rematar foi o turno do obradoiro de baile tradicional con Marcos Botana, que fixo mover a ritmo de xota e muiñeira a estación. Pola noite unha nave ateigada de xente gozou dos concertos de música tradicional con Porembela, Os da Porfía e A Requinta da Laxeira. Por suposto as gañas de festa eran moitas e ao rematar foi o momento da foliada libre. O domingo a cita foi máis familiar, coa Feira de Artesanía de novo como protagonista. Tamén os asistentes desfrutaron das actuacións do Mago Noe, da Gaita de Sarandón e Os Campiños da Asociación Cultural San Campio. A Estación Cultural é un proxecto que grazas á subvención Territorio Cultura do AGADIC (Xunta de Galicia) busca darlle unha nova identidade cultural e visual ao espazo da estación. E de feito estase a converter nun lugar de referencia para a veciñanza e para a xente da comarca. De momento xa van dúas citas enmarcadas neste proxecto. C.E.