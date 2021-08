A Baña quiere que Educación escuche ya sus necesidades

A Baña. Tras más de cinco meses de espera, el Concello da Baña continúa sin recibir respuesta por parte de la Consellería de Educación a su solicitud para abordar las mejoras que necesita el CPI San Vicente “con carácter urxente”.

Según el Concello, que quiere atraer población en base a las infraestructuras educativas, “o colexio, construído na súa maior parte a finais dos anos setenta, precisa acometer diversas reformas para seguir ofrecendo servizos con garantías”. Y entre las más urgentes creen necesario “reparar tanto o tellado coma as fachadas e as ventás para previr as filtracións de auga e evitar as humidades, así como mellorar a eficiencia enerxética dun edificio con máis de 40 anos” que quieren transmitir a la Xunta. M.M.