A Cultura do Viño centra unhas xornadas técnicas organizadas en Vedra

VEDRA. A casa da cultura de San Miguel de Sarandón, en Vedra, acollera os días 31 de marzo e 1 e 2 de abril unhas xornadas técnicas sobre a Cultura do Viño. Unha actividade que se organiza con motivo da celebración da XL Exaltación do Viño da Ulla. O programa inclúe conferencias a cargo de expertos na materia, catas de viños e visitas a varias adegas da subzona do Condado de Tea da D.O. Rías Baixas. Así o xoves, 31 de marzo, ás 20.00 horas terá lugar a conferencia O solo como factor de calidade: fertilización racional e sostible do Viñedo, a cargo de María José Graña Caneiro. O venres, 1 de abril, a conferencia xirará en torno a Innovación en viticultura: retos de futuro na que intervendrá, a partir das 22.00 horas, Emilia Díaz Losada. Para o sábado 2, está prevista a visita ás adegas da Ribeira do Ulla, o acto de clausura e a entrega de diplomas.