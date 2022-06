Rois. A Escola Municipal de Música (ESMU) de Rois, que xa ten aberto o prazo de matrícula para o vindeiro curso, quere rematar o presente ciclo 2021-2022 cos Concertos de solistas. En total haberá dous recitais protagonizados polo alumnado da escola nas distintas disciplinas musicais.

A primeira das actuacións terá lugar o vindeiro domingo, 19 de xuño, ás 20.00 horas, no campo da festa de Rois. No transcurso do mesmo actuará tamén o Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima, que presentará o seu novo espectáculo Solsticio de Invernío. O segundo dos concertos será unha semana despois, o domingo 26, tamén ás 20.00 horas, pero nesta ocasión desenvolverase no auditorio municipal. As actuacións están abertas ao público en xeral e son gratuítas.

En canto ao prazo de matrícula, está aberto ata o 30 de xuño para todas aquelas persoas maiores de 3 anos que se queiran formar musicalmente durante o vindeiro curso 2022-2023. Os prezos da ESMU de Rois son: 20 euros pola matrícula anual e os prezos por disciplinas oscilan entre os 15 €/mes, por exemplo en música e movemento para nenos de 3 a 8 anos; ata os 35 €/mes no caso de matricularse en instrumento máis linguaxe musical. arca