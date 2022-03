A feira cabalar da Pascua vai dar 3.600 € en premios

Padrón. O Concello de Padrón acollerá a tradicional Feira Cabalar o vindeiro 17 de abril, Domingo de Pascua, toda unha mañá de eventos e exhibicións arredor do cabalo. A Feira Cabalar, unha das citas máis atractivas da programación, celebrarase no Campo da Barca cun programa de actividades que conta coa colaboración da Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega e Concursos Hípicos no Camiño.

O certame equino está chamado a ser unha das citas máis seguidas da Pascua padronesa. O evento repartirá 3.600 euros en premios, cinco por cada una das dez categorías. Os concursos comezan ás nove da mañá con certames morfolóxicos de poldros, eguas e sementais de Pura Raza Española, Pura Raza Árabe, Pura Raza Galega e cruzados. A inscrición para participar está aberta ata o 15 de abril ás 14.00 horas e pode facerse no correo electrónico isabel@puraga.es ou no teléfono 689 419 722.

Despois do concurso chega o momento do espectáculo, coa celebración da primeira Exhibición de Doma Adaptada Concello de Padrón. Nela intervirán o compostelán Jonathan Barral Otero, xinete de doma clásica adaptada; e Lía Celemín Trevín, practicante de doma clásica. s. e.