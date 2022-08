A Finisterre e dúas bandas para as festas de Negreira

A Barcala. A comisión de festexos de Negreira vén de publicar o cartel das Festas de Santa Margarida, previstas para o 18 e 19 de setembro. A primeira xornada, a do domingo 18 abrirase, cos pasarrúas dos Garuleiros pola vila, para seguir cunha eucaristía na Capela do Cotón prevista para as 10.15 horas. E xa pola tarde, na praza do Concello a partir das 19.00 horas tocarán a Banda Ateneo e a Banda Ciudad de Ponferrada. A xornada do luns 19, festivo local, abrirase cos pasarrúas dos Celtas de Barcala; misa solemne a mediodía na igrexa parroquial de San Xulián, tamén coa música dos Celtas, e xa as 22.00 horas, verbena no campo da feira a cargo da orquestra Finisterre. M.M.