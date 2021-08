A plataforma Casalonga limpa de residuos quere levar á Xustiza a autorización do plan de restauración

A nova de que a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía da Xunta doulle luz verde ao plan de restauración de Toysal para a canteira da Casalonga en Teo, e mais a expropiación parcial do seu vial, vén de provocar a reacción da plataforma Casalonga limpa de residuos. Así, e lonxe de quedarse cos brazos cruzados, anuncian que van promover “nos vindeiros meses novas accións de protesta sinalando claramente aos culpables deste atropelo e a mesa xurídica da plataforma estuda xa o xeito de levar aos xulgados tanto ó proceso como ás persoas que puideran incorrer en calquera tipo de responsabilidade, incluso penal, relacionados con el”.

Ao seu xuizo, a expropiación da vía pública “é, simplemente, un atropelo, pois a mesma dirección xeral recoñece no escrito que non ten competencias para dirimir a propiedade para logo asignarlla á concesionaria”. E respecto do plan de restauración, afirman que está “cheo de irregularidades, vagueades e inconcrecións, e a Xunta abre a posibilidade de que a empresa o modifique no futuro empregando a canteira de facto como vertedoiro e asumindo que a administración terá que poñer cartos se esta desaparece de acordo coa lei 975/2009 de restauración de canteiras, pois é inviable que a administración leve adiante esa restauración coa cantidade irrisoria consignada como aval”.