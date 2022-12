A poeta Brenda Mondelo recollerá este sábado en Dodro o premio Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro. O Concello de Dodro entregará este sábado, 10 de decembro, o XXXV Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón á poeta lucense Brenda Mondelo pola súa obra Neve. Dito certame, que rende homenaxe ao poeta Eusebio Lorenzo Baleirón e que constitúe un referente da escena literaria e da creación lírica en lingua galega, está dotado con 2.500 euros e supón a publicación da obra galardoada..

O acto terá lugar ás 17.30 horas no CPI de Dodro e reunirá á familia e veciñanza do poeta local, autoridades do goberno municipal, así como a representantes da comunidade escolar e do mundo literario. O evento estará conducido pola coordinadora do certame, a poeta Elvira Ribeiro Tobío, e presidido polo alcalde do Concello de Dodro, Francisco Xabier Castro Tourís, o concelleiro de Cultura e Patrimonio, Xoán Xosé Vicente Franco, e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira Viturro. No marco do mesmo presentarase a exposición Eusebio creada polo alumnado do CPI que leva o seu nome. marñia rendueles