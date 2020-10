A veciñanza de Teo poderá aportar suxerencias ao proxecto Camiños escolares seguros

Teo. O Concello abre un período de exposición e consulta pública sobre o proxecto de creación de camiños escolares seguros, concretamente na zona que da acceso ao CEIP de Calo. Segundo explica a concelleira de Urbanismo, Uxía Lemus, “ante a dificultade de convocar reunións veciñais informativas pola situación COVID, acordamos habilitar un período de exposición pública aberto a suxerencias a este proxecto que está previsto executar o ano que vén”. Neste intre teñen deseñado o proxecto pero aínda se atopan nun momento no que se poden atender suxerencias e melloras.

O prazo de exposición estará aberto dende o 27 de outubro ao 13 de novembro de 2020.

Trátase dun diseño que conta con fondos europeos FEDER-POPE 2014-2020, cun orzamento total de 499.075,24 euros, e que inclúe una serie de actuacións a fin de mellorar a mobilidade e a seguridade peonil na zona de Folgueiras, Fixó, A Igrexa de Calo e A Cascalleira.

Segundo indican dende Urbanismo estas medidas incluirán sendas peonís que comunicarán o CEIP de Calo coa zona de pavillón municipal e a escola infantil municipal de Calo; coa N-550, en Balcaide; con Fixó e Campos de Mirabel; con Folgueiras o que suporá unha mellora integral da seguridade viaria da zona, na que se concentran diversos servizos públicos de grande afluencia peonil.

Debido ás necesidades técnicas desta execución, e en base a un estudo de tráfico previo, o Concello debe limitar os sentidos de circulación no Lugar de Fixó e na Rúa Cascalleira, de xeito que nestas dúas zonas están previstos sentidos únicos.

Na Oficina de Urbanismo, poderanse consultar ditos planos así como resolver as dúbidas aos mesmos, para o que pregamos soliciten cita previa no teléfono 981815700, ou formulen a súa consulta a través do correo electrónico urbanismo@teo.gal.

A medida que se flexibilicen as medidas sanitarias polo covid-19, desde o Concello comprometémonos a convocar reunións presenciais veciñais para explicar as medidas a implementar na zona.