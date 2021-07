Abre de novo as súas portas A Factoría, local de ensaio do Concello

ames. Onte realizouse unha sesión informativa no edificio de A Factoría, na que a Concellaría de Mocidade convidou a tódolos grupos de música de Ames para informarlles das melloras que se levaron a cabo no mesmo durante o tempo que se mantivo pechado por mor da pandemia da COVID.

Ademais, tamén se falou das normas de funcionamento das instalacións e as formas de solicitalas de balde. Deste xeito e coa finalidade de que tódolos mozos talentosos de Ames teñan un local onde poder desenvolver a súa musicalidade de balde, a concellaría realizou unha serie de melloras no local da Factoría, en Biduído. Ampliáronse os materiais e modificáronse zonas das instalacións. Isto explicouse na xornada de onte xunto coas normas de funcionamento e as formas de reservar o local de balde. Escarlata Pampín, concelleira de Mocidade, asegurou: “Estou moi contenta por pór a disposición o local de ensaio para os mozos e mozas do Concello. É unha magoa que polo protocolo COVID estivese pechado durante todos estes meses pero aproveitámolos para realizar melloras no local. Agora xa poderemos gozar dun espazo axeitado e poñelo de novo a disposición dos músicos e músicas que temos no comarca”. pedro brea