Abren a poxa para adquirir 21 predios en Teo edificables

Teo. Os interesados en poxar por algunha das 21 parcelas edificables que vende o Concello de Teo –a maioría no entorno dos Verxeis e Augas Mansas– poden presentar dende este xoves as súas ofertas. Así o reflectía o anuncio publicado este mércores 14 no Boletín Oficial da Provincia.

Están situadas a maioría en Cacheiras, na zona de Augas Mansas, aínda que tamén hai dúas no entorno dos Verxeis, unha na Torre e outra en Cornide. A venda farase mediante poxa e a licitación e as condicións deste procedemento pódense consultar na web. En total, saen á venda 14 lotes e un total de vinte e unha parcelas, xa que en varios lotes hai dúas. Os predios de Augas Mansas teñen capacidade para construír adosados, e o sistema de venda farase mediante poxa en sobre pechado. Deste xeito levará o lote a oferta máis alta das recibidas. O prazo para presentalas vai rematar o 12 de xaneiro de 2023, e as propostas fóra deste prazo oficial non se terán en conta.

O período que se establecerá dende o anuncio para formalizar a solicitude será de vinte días hábiles dende a xornada seguinte á publicación do citado anuncio no BOP, e os prezos de saída dos lotes oscilan entre os 41.718 e os 92.543 euros. O.D. Vilar