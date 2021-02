Accidente en Santa Comba con tres coches implicados

Santa Comba. Unha persoa resultou ferida na tarde-noite do venres a causa dun accidente, con tres vehículos implicados, que tivo lugar no concello de Santa Comba. Os turismos circulaban pola DP-2904, á altura do punto quilométrico 14, ao seu paso pola parroquia de Xallas de Castriz, cando se produciu o accidente. Foi un dos ocupantes o que deu aviso ao 112 Galicia para informar da colisión e solicitar a presenza de medios de intervención que puidesen restablecer as condicións de seguridade na vía.

Desde o 112 púxose a situación en coñecemento dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil de Tráfico, dos efectivos de Protección Civil da localidade e do servizo de mantemento das estradas. Unha vez no lugar, os sanitarios confirmaban que unha das persoas foi evacuada ao Hospital Rosaleda. C.G.