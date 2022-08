Acto na memoria dos edís de Boimorto asasinados

Ames. O Concello de Ames organiza para este mércores (18.00 horas, na carballeira de Ortoño) un acto na memoria dos once concelleiros da Corporación de Boimorto detidos e asasinados pola represión franquista o vinte de agosto de 1936 nos Batáns. A homenaxe servirá ademais para informar sobre os traballos realizados na parroquia de Ortoño a comezos de agosto pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), co fin de localizar os corpos de seis dos once represaliados durante a Guerra Civil. E será un acto aberto a toda a veciñanza que desexe asistir. Segundo as últimas informacións, nas exhumación deste mes non apareceron restos significativos. “Cremos que os corpos foron trasladados a mediados dos anos cincuenta a un osario no novo cemiterio”, sinalou Xosé Luís Rivas, concelleiro de Boimorto e portavoz da agrupación de familiares das vítimas do 36. No Amenal, O Pino, si que atoparon restos humanos. M. Manteiga