Acumula un alcance de máis de 5.000 persoas a ruta virtual por Vedra

Vedra. A primeira das rutas guiadas (De camiños e pontes: A ponte Ulla) que compoñen o proxecto ‘V12 de parroquia en parroquia’ do Concello de Vedra obtivo grandes resultados. Esta iniciativa, que trata de amosar de forma virtual o patrimonio vedrés, arrancaba o pasado venres con seis pequenos vídeos nos que a técnica de Turismo, Charo Canicoba, vai percorrendo, móbil en man, un roteiro pola ponte Ulla de 3,5 quilómetros.

En cada unha das pezas audiovisuais desta proposta inaugural vai facendo paradas para explicar os elementos patrimonios máis destacados (San Xoán da Cova, o camiño de Gundián, as pontes de Gundián...). Os resultados desta innovadora maneira de promocionar a vila en tempos de covid non se fixeron agardar: onte xa había preto de 500 visitas nos vídeos e no Facebook tiveron un alcande de máis de 5.000 persoas. “Realmente está funcionando porque xa teño recibido chamadas de veciños interesándose por percorrer a ruta de forma presencial”, relata Charo.

A previsión é poder desvirtualizar o proxecto (e á vez que siga online se teñen moito éxito os vídeos) cando a situación sanitaria o permita. De momento, a próxima visita guiada poderá verse de novo a través do Facebook e da web municipal. A.PRADA