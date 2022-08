Adxudicado o proxecto para a central de lavado

AMES. O proxecto para centralizar todas as instalacións do servizo de comedores escolares de Ames na antiga nave de obras de Bertamiráns segue avanzando, desta volta coa adxudicación da primeira fase desta actuación, coa que se construirá un módulo de lavado no que se realizará a limpeza da louza e dos aveños de cociña dos sete comedores municipais. As obras para levar a cabo este proxecto foron adxudicadas á empresa Esqueiro SL, por un importe de 147.437,09 euros, incluídos no Plan Ames Progresa 2021-2023. A concellería de Educación comeza a reutilización da nave de obras situada na avenida da Maía coa construción dunha área de lavado que disporá dunha superficie de 196 metros cadrados. Esta zona estará composta por unha zona de lavado, outra de entrada de sucio e subministracións, un almacén para carros, un local de limpeza e lixo, e outro para máquinas. A cociña disporá dunha área xeral e outra para intolerancias. C.E.