Padrón. A Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, adxudicou a redacción do proxecto construtivo para a protección da marxe dereita do río Ulla de cara a minimizar o risco de asolagamento ao seu paso polo concello de Padrón. Este contrato foi adxudicado á empresa Aquática Ingeniería Civil, S.L. por importe de 18.000 euros. O prazo de execución é de oito semanas.

Explican que trátase de impulsar as actuacións para reducir o risco de asolagamento neste municipio coruñés, deseñadas por Augas de Galicia no marco do Plan de xestión específico do risco de inundacións para área fluvial do río Ulla e río Sar, declarada de risco potencial significativo de inundacións.

O contrato céntrase no desenvolvemento ao detalle da solución definida no anteproxecto xa redactado por Augas de Galicia, e no que se recollen as actuacións para a protección fronte ao desbordamento do río Ulla na súa marxe dereita, entre a desembocadura da canle de derivación do río Sar e a ponte da estrada N-550.

Entre outros, proponse a construción dun muro tipo krainer', que consiste nunha técnica de bioinxeniería baseada en materiais biodegradables. maría rendueles