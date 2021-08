Alarma en Milladoiro tras aparecer una jeringuilla usada en el leiraparking

Ames. Vecinos de O Milladoiro han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Ames la presencia de una jeringuilla, presuntamente utilizada por un toxicómano, en el parquin de tierra que da a la rúa Cereixos y Agro da Madalena. La alarma surgía, precisamente, entre los dueños de mascotas que acostumbran a pasear por esta explanada, paradójicamente emplazada entre el flamante centro de salud y las viejas instalaciones.

Hay que recordar que desde la administración municipal de la capital maiana se ha puesto en marcha un servicio de Whatsapp para que los vecinos pongan en su conocimiento cualquier incidencia de este tipo. Así, apuntan que “a través do número 606 71 41 63 a cidadanía poderá facer chegar as súas queixas, suxestións e consultas aos membros do goberno municipal”, tales como averías o baches. c.g.