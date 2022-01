Alejandra Fernández gañou o concurso de fotografía de Boqueixón

Boqueixón. O alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, vén de entregar os premios do VII Concurso de Fotografía Paisaxes de Boqueixón. O xurado destacou a gran calidade técnica e compositiva das fotografías presentadas ao certame, que ten como principal obxectivo dar a coñecer ao público en xeral a diversidade e riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do municipio.

Entre as fotografías finalistas, o xurado escolleu as tres gañadoras nunha axustada votación. O primeiro premio foi para Alejandra Fernández Vilela pola súa fotografía O rei da Ponte, que recibiu un vale de 200 euros para empregar en calquera establecemento de Boqueixón. O segundo posto foi para Elisabet López Carvalhais por Pico Sacro e mar de nubes, cun premio de 100 euros. Os 50 euros do terceiro posto foron para Antía Castro Vázquez por Amencer desde o Pico.

Indicar, finalmente, que das imaxes presentadas, o xurado seleccionou doce finalistas que compoñen o tradicional calendario que o Concello de Boqueixon edita todos os anos e co que agasalla á veciñanza polo Nadal. s,.e.