Amabul presume de usar un método novidoso para identificar os cogomelos

A asociación medioambiental Amabul, de Vedra, esfórzase ano tras ano por organizar actividades, dirixidas a todos os públicos, que teñen como obxectivo último concienciar para lograr mellorar a nosa contorna. O ser humano é o único capaz de “remendar” o dano feito ao medio ou polo menos de intentalo, e asociacións como Amabul axudan a dirixir polo camiño correcto as boas intencións.

É precisamente pola finalidade da entidade de “promover unha nova relación co medio baseada na sustentabilidade do mesmo” polo que a actividade micolóxica que organizan, o Cogomelar, é diferente a todas as propostas deste tipo vistas en Galicia. O presidente de Amabul, Rubén Villasenín, explicou a este xornal que foi polo 2015 cando decidiron empregar un método único e “diferente ao que adoita facerse aquí”. E é que o máis común son xornadas micolóxicas que se centran en especies concretas, e outras xenéricas, nas que se organizan roteiros para atopar cogomelos e os participantes fan preguntas sobre a marcha. Son propostas cunha percepción meramente “gastronómica”, explica o presidente de Amabul, e precisamente dende a asociación non buscan iso.

“Intentamos dende xa hai cinco anos rachar con ese xeito de traballar, pois queremos que non se consideren só dende o punto de vista gastronómico senón como o que son: un recurso moi importante para a conservación dos nosos bosques”, relata Villasenín. En definitiva, Amabul busca pór en valor os bosques galegos “e este foi o ano definitivo para facelo”, asegura.

O método que empregan chámase ‘Hábitat, formas e cores’ e busca ensinar aos interesados neste mundo a interpretar os cogomelos. Unha forma de traballo, que nun futuro, pretenden plasmar nunha publicación. Rubén explica que este método en primeiro lugar desentraña como son os cogomelos, a súa función e de onde saen (si están asociados á árbores, si nacen en materia de descomposición...).Unha vez teñen isto claro “pasamos a concretar as partes: se teñen ou non sombreiro, volva, o pé, si son de láminas ou tubos... é dicir, analizamos a morfoloxía”, sinala. O terceiro paso deste método céntrase na cor tanto das esporas como do propio cogomelo, que segundo explica Rubén, muda tamén en función do estado evolutivo (máis ou menos maduro). A derradeira fase para estudar os cogomelos é a organoléptica “pois co olor ou probándoos en cru coa punta da lingua tamén podemos identificalos”, indica. E tras estes catro pasos, os participantes plasman todo o examinado en fichas de campo. “Pretendemos que todos os que acodan ao Cogomelar teñan un método fiable para identificar os cogomelos e que logo decidan si os queren consumir ou non, e si lles interesa seguir afondando”. Dende Amabul agradecen o traballo do presidente da Federación Galega de Micoloxía, Chemi Traba, tamén a colaboración do Concello de Vedra e da Deputación da Coruña, que financia cada ano a actividade.

Este sábado terá lugar a derradeira xornada do Cogomelar, que será dobre ao suspenderse a da fin de semana anterior. Unha será impartida pola mañá e outra pola tarde, e aínda se descoñece si será presencial. Os interesados deben anotarse previamente no enderezo asoc.amabul@gmail.com.