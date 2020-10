Amabul suspende hoxe a sesión do Cogomelar e fará dobre o sete de novembro

Vedra. A Asociación medioambiental Amabul de Vedra está a desenvolver unha serie de roteiros micolóxicos baixo o nome de Cogomelar. As primeiras xornadas sucedéronse os días 17 e 24 deste mes e hoxe estaba prevista outra, que debido ás restricións do covid, se vai adiar ata o 7 de novembro. Este día, segundo fontes de Amabul, prevese facer unha dobre sesión que será telemática ou presencial segundo as condicións o permitan. Na primeira das saídas os participantes, divididos en grupos, achegáronse ata a Área de recreo de Agronovo para afondar na metodoloxía para a identificación de cogomelos; para observar as cores e as formas.

Na última cita do Cogomelar os vedreses traballaron no laboratorio os caracteres organolépticos dos cogomelos. Para participar hai que anotarse no enderezo asoc.amabul@gmail.com. a.p.