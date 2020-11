Ames acolle un obradoiro educativo sobre a violencia de xénero para o alumnado dos institutos

Ames. Continúan en Ames as conmemoracións do 25N. A mocidade de 14 e 16 anos dos institutos de Bertamiráns e do Milladoiro, poderán acudir ao taller “A violencia de xénero a través das pantallas”, impartido por unha psicóloga o xoves 26 e o venres 27 de novembro nas aulas dos centros educativos.

Trátase dunha iniciativa coa que se pretende que dito alumnado sexa consciente dalgunhas das conductas vencelladas á violencia de xénero que se produce nas distintas redes sociais desde un enfoque dinámico e próximo.

No obradoiro trataranse temas de relevante importancia e actualidade, como o acoso por mensaxería, os insultos desde o anonimato, a violencia verbal... dedicando tamén un espazo para falar dos cánones de beleza e comportamento que nos inculcan redes como Instagram ou TikTok. Todo iso, enlazarase co impacto que pode sufrir a saúde mental en idades temperás.

Este taller está dirixido a un público xuvenil xa que se debe lembrar que os e as dolescentes son unha poboación altamente vulnerable a sufrir todo tipo de agresións na rede e, entre estas, a violencia de xénero.

A actividade realizarase, en ambos centros, en horario de mañá. Serán un total de seis sesións, dúas por aula, que terán unha duración de 50 minutos. Acollerase a 75 persoas distribuídas en tres aulas dos centros educativos, de 25 persoas cada unha.