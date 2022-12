Ames celebra as Prebadaladas con regalos e as uvas da sorte

Este sábado, 31 de decembro, volveranse a celebrar na praza do Concello as Prebadaladas, que se organizaron por primeira vez no Concello de Ames no 2019, e que nos últimos dous anos non puideron celebrarse por mor da situación sanitaria. Trátase dunha iniciativa dirixida a todos os públicos coa intención de crear un ambiente festivo e familiar para dar a benvida ao ano novo de maneira anticipada.

A actividade terá lugar a partir das 11:00 horas, e o acceso á praza, que estará cuberta por unha carpa por se chove durante a celebración, farase a través da rúa Alcalde Lorenzo. O acto estará conducido pola presentadora Loli Gómez, e, ademais, actuarán os gañadores do certame Canta con Ames 2021 e 2022: Carmen Cuevas, Lara López, Noelia Bellas, Adriana Vigo, María Iglesias, Montse Angueira e José Rey.

Os primeiros 500 adultos en entrar á praza do Concello recibirán unha bolsa con produtos dos comercios locais, entre os que se inclúen cotillón, chicharróns, arandos e unha copa, que irá acompañada dun vale que se pode trocar por cervexa Estrella Galicia. Pola súa banda, a rapazada tamén contará con bolsa propia, dentro da que haberá tamén cotillón, uvas de lambetada sen glute e batidos para brindar. Para a elaboración das bolsas o Concello contou coa colaboración da froitaría Tomate más Fruta, que obsequia os arandos, e de Feiraco, que fará a doazón dos batidos para os máis pequenos.

Por outra banda, haberá postos de algodón de azucre e de flocos de millo, e contarase tamén coa participación das comisións de festas de Bertamiráns e do Milladoiro, que recadarán fondos para os festexos do vindeiro ano coa instalación dunha barra de bebidas.

A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, sinala que as Prebadaladas son “un acto festivo que tivo unha gran acollida por parte da cidadanía amesá a primeira vez que se celebrou, no 2019, e que repetiremos despois de dous anos de parón. Trátase dunha actividade moi novidosa dentro da programación de Nadal do Concello, na que haberá actuacións, sorpresas e os asistentes serán agasallados con distintos produtos. Ademais, teremos carpa por se chove, polo que invitamos a todos os veciños de Ames e da contorna a achegarse”.