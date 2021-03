Ames celebra mañá o Día da Poesía cun recital

Ames. As bibliotecas municipais de Ames teñen preparada unha ampla programación de actividades para este mes de marzo. Unha parte das propostas están relacionadas coa conmemoración do Día da Poesía, que se celebrou onte. Deste xeito, mañá ás 20.00 horas, no Pazo da Peregrina, realizarase unha sesión de recitais e faladoiro sobre a poesía actual en Galicia. No evento, que estará presentando pola concelleira de Cultura, Natividade González, van participar Diego Horschovsk, dinamizador cultural e organizador do Poetry Slam Compostela e Filosofía a Pé de Rúa; Anna R. Figueiredo, escritora, divulgadora cultural e vicepresidenta da AELG; e Carlos Da Aira, poeta e organizador de Poemagosto, Festival Internacional de Poesía en Allariz. A entrada, informa o Concello, é de balde ata completar un aforo de 30 persoas. A.P.