Ames coloca sinais contra a violencia de xénero

AMES. Con ánimo de loitar contra a violencia de xénero, o Concello de Ames acaba de colocar dez sinais de tráfico nalgún dos puntos máis transitados do municipio, que emiten mensaxes para recordar a situación de vulnerabilidade que seguen a vivir moitas mulleres. Atópanse nas entradas dos centros educativos do CEP de Ventín, CEIP Barouta, Agro do Muíño e da Maía. Ademais, tamén se colocaron nos institutos do Milladoiro e no de Bertamiráns, nas prazas de Chavián e do Concello, na rúa Travesa e no parque Agro da Vella. A.P.