Ames propone terrazas uniformes y con cierre según su dimensión

El uso de las terrazas se ha disparado durante la pandemia, y el Concello de Ames ultima la elaboración de una ordenanza, que todavía tendrá que llevar a pleno y exponerse para alegaciones. Por lo de pronto, ya ha causado buenas vibraciones entre la hostelería de Santiago, al aportar novedades como la uniformidad de sus elementos o la posibilidad de cerrarlos según sistema y dimensiones.

En el reciente encuentro en el que participaron miembros del tripartito de Ames, representantes de la Asociación de Hostelería Compostela y comarca, representantes del gremio en Bertamiráns y del Milladoiro, así como miembros de la Reunión de Empresarios de Ames, se trasladó que tras el periodo para presentar aportaciones al borrador del reglamento de terrazas y elementos comerciales, se presentaron 70 solicitudes de cambio, de las cuales el sesenta por ciento fueron aceptadas.

Otras de las novedades que se han incorporado, siempre según el Concello, son “a regulación da ocupación de postos na rúa como floristarías ou froitarías e a instalación en prazas de aparcamento regulando o uso e características do mobiliario”, pero también “a adecuación ao cumprimento de accesibilidade coa separación de 1,5 metros das fachadas; a regulación dos horarios a través do pleno; a inclusión do sistema de sancións, así como procedementos e formularios para as solicitudes” o la regulación “da ocupación e uso da rúa na fronte e lindeiro”.

A partir de ahora, serán los representantes del sector hostelero quienes estudien el nuevo documento y tendrán la oportunidad de presentar nuevas aportaciones durante el período de exposición pública que se va a abrir antes de que sea llevado a pleno, posiblemente en noviembre. También tendrá que ser debatida la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas por ocupación.