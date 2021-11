Andaina contra a violencia do GDR Terras de Compostela

Ames. Máis de setenta persoas participaron o pasado sábado na andaina O rural contra a violencia de xénero que organizou o Grupo de Desenvolvmento Rural (GDR) Terras de Compostela, dentro da campaña na que participaron os vintecatro grupos de desenvolvemento rural de toda Galicia que actuaron coordinados pola Axencia Gaelga de Desenvolvemento Rural (Agader).

Indicar que no caso de Terras de Compostela, a andaina realizouse entre a igrexa de Trasmonte, no municipio de Ames,, seguindo o trazado do Camiño de Santiago ata o auditorio novo de Negreira. No seu percorrido, as persoas participantes fixéronse unha foto de grupo en na ponte romana de Ponte Maceira.

A comitiva que preidiu a andaina estivo encabezada pola presidenta do GDR, Guarina Rey, acompañada dun grupo de nenos e nenas. Na mesma, ademáis de representantes de diferentes colectivos e asociación que forman parte do GDR, participaron os alcaldes dos municipios de Ames, Brión, A Baña, Negreira, Santa Comba, Boqueixón e Vedra.

VIDEOCONFERENCIA. Ao rematar o percorrido, e xa no auditorio da capital barcalesa, Negreira, todas as persoas asistentes participaron nunha videoconferencia coa Directora xeral de Agader, Inés Santé, e a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, que participaron tamén en sendas andainas na provincia de lugo. s. e.