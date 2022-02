Anotación para o concilia de primavera ata o día 2

Ames. Vén de abrirse o prazo para inscribirse no servizo de conciliación amesán Primavera Lúdica, que este ano se desenvolverá os días 11, 12, 13 e 18 de abril. Os interesados en sumarse teñen ata o ata o dous de marzo para formalizar a anotación.

Poderán participar aquelas familias empadroadas no Concello de Ames, con nenos e nenas escolarizados no segundo ciclo de Educación Infantil ou en Primaria, e que teñan a necesidade de conciliar. O programa ten un horario de 07.30 a 16.00 horas e inclúe os servizos de comedores e Bos días. As persoas interesadas deben entregar a documentación necesaria na sede electrónica da administración local, ou ben nas oficinas de asistencia en materia de rexistro do Concello de Ames (O Milladoiro e Bertamiráns), mediante solicitude de cita previa a través da sede electrónica. Máis información no teléfono de Educación, co número 981 891 476, ou por email (educacion@concellodeames.gal). M. Outeiro