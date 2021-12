Apoios contra os depósitos en canteiras como a de Casalonga

Teo. A plataforma Casalonga Limpa de Residuos (Teo) vén de convocar aos colectivos da contorna cunha problemática similar á súa: a reconversión de vellas canteiras en depósitos de materiais e refugallos. Xuntáronse, ademais do convocante, representantes da Plataforma veciñal Mina Touro-O Pino non, da plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago-Miramontes, Asociación de veciños Campo do Monte de Nemenzo (Santiago), AC A Pedra que Fala (Santiago) e a Asociación medioambiental A Revolta Camanzo (Vila de Cruces).

“Xuntos puideron constatar que hai un modus operandi do tratamento de residuos en Galicia. O lixo non para de crecer e as empresas de residuos estanse facendo de ouro pois descubriron que se pode cobrar por tratar os residuos sen facelo e por botalos en calquera burato dunha canteira esgotada evitando os trámites medioambientais”.

Ao seu xuizo, o principal problema que se constatou é que a Xunta “permite e aplaude este tipo de xestións, poñendo paos na roda aos colectivos denunciantes e con escasa ou

nula inspección” sobre 500 espazos potenciais. CG