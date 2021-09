Aproban a licitación do servizo de monitoraxe dos progamas Concilia

AMES. A Corporación municipal de Ames deu luz verde a aprobación do expediente de licitación do servizo de monitoraxe dos programas municipais de conciliación da vida laboral e familiar, Comedores Escolares, Bos días Cole e Tardes Divertidas. A duración inicial do contrato é de dous anos, podendo prorrogarse anualmente ata un máximo de catro anos, e conta cun orzamento base de licitación de 3.098.144 euros, sendo o valor estimado do contrato de 8.777.421 €. O resto de puntos incluidos no pleno ordinario correspondente ao mes de agosto tamén saíron adiante, entre eles a aprobación de xeito provisional da ordenanza fiscal número 3.B.3, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos con finalidade lucrativa vinculados á actividade comercial. arca