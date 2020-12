Apuestan por profesionalizar para hacer más rentable el sector lácteo

¿Se imaginan un mundo sin agricultores y ganaderos? Yo no, aunque miedo me da pensar que la falta de relevo generacional debido, en gran medida, a la dureza y la escasa rentabilidad del trabajo en este país, y también a la explotación infantil que existe en otras zonas del planeta, cambie esa mano de obra humana y respetuosa con la naturaleza por grandes y artificiales cadenas de fabricación de productos del campo. De acuerdo que la formación y la innovación pueden mejorar el trabajo en el campo, siempre que la tan valorada tecnología se utilice, por ejemplo, para crear ese proyecto de inteligencia artificial que pueda ayudar a planificar de una manera más precisa la producción de cultivos, pero que no los modifique.