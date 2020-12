Área recibe el 37 % de los fondos para modernizar la hostelería

Lembra o delegado territorial que a incorporación do sector de restauración a este liña de axudas fixo que o orzamento medrase nun vinte por cento, beneficiándose 80 establecementos na contra dos 74 do pasado ano. E aínda así, as subvencións sábenlle a pouco a un sector, como é o hostaleiro, que está a esmorecer pola pandemia. Por iso, anúnciase tamén un plan de choque para o vindeiro ano que multiplicará por tres o diñeioro para este fin, pasando dun millón e medio de euros a 3,5... e segue sendo cativo de máis para a que se non ven enrriba, porque as vacinas aínda van tardar en xeneralizarse, e a campaña de primavera-verán pende dun fío. Sentidiño, e que o Goberno faga un rescate por sectores adiantando os cartos da Unión europea pero xa.