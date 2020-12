Arranca no 2021 a contratación da vía verde Santiago-Cerceda

Co obxectivo de acadar unha mobilidade sostible e respectuosa co medioambiente, a Deputación da Coruña, da man do seu presidente, Valentín González Formoso, xunto co delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, presentaron os proxectos que o organismo provincial está a impulsar con dita finalidade. Propostas que contan co apoio do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica do Goberno de España.

Todos eles, en verbas de González Formoso, suman 9 millóns de euros e permitirán crear 130 quilómetros de vías ciclistas en 19 concellos da provincia, con proxectos singulares como a ampliación da Rede Ciclista Metropolitana da Coruña a Cecebre, Cambre e Carral; a creación da primeira Vía Verde da provincia que conectará Santiago e Cerceda, ou a construción de sendas ciclables en once faros da zona das comarcas de Ferrolterra-Ortegal, Costa da Morte e ría de Muros. Destes nove millóns de euros, 7,2 proveñen de fondos FEDER a través das axudas que convoca o IDAE para proxectos de economía baixa en carbono en concellos de menos de 20.000 habitantes. Os restantes 1,8 millóns son financiados con fondos propios da Deputación da Coruña.

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, destacou na súa intervención “a visión de futuro do ente provincial”, en concordancia coa axenda 2030 do Goberno de España. O delegado sinalou que as iniciativas presentadas “forman parte dun investimento global de máis de 66 millóns de euros do Ministerio de Transición Ecolóxica para 139 proxectos na provincia, once deles xestionados pola Deputación”. Losada tamén gabou o traballo do ente provincial: “É un exemplo de coordinación cos concellos para favorecer o desenvolvemento destes”.

Dentro de ditos proxectos o que afecta directamente aos concellos da área compostelá é a Vía Verde Santiago-Cerceda. A Deputación xa ten moi avanzado o proceso de contratación dos tramos da mesma correspondentes a Oroso, Ordes, Tordoia e Cerceda, que suman un investimento superior aos 1,9 millóns de euros. Durante o proceso de licitación, segundo sinalan dende o ente provincial, recibíronse 126 ofertas e está previsto que se adxudiquen nas vindeiras semanas, o que permitirá comezar a execución das obras a principios do ano 2021.

Deste xeito vaise converter na primeira Vía Verde da provincia da Coruña e a de maior lonxitude de Galicia, ao conectar os 36,5 quilómetros que separan Santiago e Cerceda cunha senda ciclable sobre as antigas vías do ferrocarril, que comezará a ser unha realidade o vindeiro ano.

A Vía Verde terá unha banda de circulación para peóns de 1,5 metros de ancho e outra de dous metros para uso ciclista. Dotarase ao itinerario de drenaxes e outras obras complementarias coma a construción de muros e noiros, a instalación de varandas en pontes e viadutos e a iluminación de túneles activada por presenza. Asemade está previsto adecentar áreas de descanso, de forma que conteñan bancos e mesas de madeira para o descanso dos viandantes e tamén estacións aparcabicis para todos os que opten por circular en bicicleta.