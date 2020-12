Arume e Clun únense para actuar xuntos en proxectos forestais

A Fundación Arume e a cooperativa CLUN veñen de asinar un convenio polo que se comprometen a impulsar de xeito conxunto proxectos forestais. O obxectivo común é colaborar en cuestións como a restauración de montes ou accións encamiñadas a mellorar a produción, a rendibilidade e a xestión sostible dos montes propiedade dos socios da cooperativa. A promoción do uso da madeira galega é outro dos aspectos nos que se traballará no marco do acordo que asinaron ambas partes.

O convenio de colaboración foi fimado polo presidente da Fundación Arume, José Carballo, e polo presidente de CLUN, José Ángel Blanco. Trala sinatura, abordaranse uns primeiros proxectos de restauración nos que a Fundación Arume colabora coa propiedade nos traballos de recuperación de máis de 60 hectáreas de monte queimado. Son iniciativas que ademais contribuirán a que a marca Únicla de CLUN teña no 2021 tódalas súas emisións de carbono compensadas.

O presidente de Arume, José Carballo, expresou o seu agradecemento á CLUN por implicarse na restauración forestal de montes en Galicia. “Estamos ante unha alianza histórica entre o sector agrogandeiro de Galicia e o sector forestal”, recoñeceu. Asimesmo, Carballo destacou que o acordo abre un camiño para que as empresas invistan na rexeneración dos montes galegos “como vía para compensar as súas emisións de CO2”. Lembraron dende Arume que no 2017 arderon en Galicia 50.000 hectáreas de monte e que gran parte desa superficie aínda non está recuperada a día de hoxe.