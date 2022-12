Asínouse un acordo para actualizar a RPT amesá

Ames. O Goberno municipal e os representantes das seccións sindicais con presenza no Concello de Ames acaban de asinar un acordo co obxectivo de dar resposta á realidade actual do cadro de persoal do Concello amesán e realizar un estudo, avaliación e actualización da Relación de Postos de Traballo actual. A través de dito acordo reflíctese o compromiso do Goberno e das seccións sindicais de UGT, CSIF, CIG e CCOO.

Deste xeito, en dito acordo recóllese que nos orzamentos do ano 2023, que acaban de ser aprobados de xeito inicial pola Corporación municipal no pleno extraordinario celebrado o 21 de decembro, habilítase unha partida de 60.000 euros para a revisión e modificación da RPT actual e o compromiso de habilitar, se dito crédito resulta insuficiente, un suplemento de crédito para afrontar os gastos derivados da modificación da RPT ata acadar o 40 % do montante total.

Ademais, existe o compromiso de que para o orzamento do ano 2024 se habilitará a partida necesaria para afrontar o 30 % do montante total de dita modificación da RPT. O 30 % restante do montante de dita modificación habilitaríase a través dunha partida nos presupostos do vindeiro ano 2025. C.E.