Augas realiza tareas de limpeza e conservación en ríos de Padrón e Rois

O SAR. A Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, está a executar actuacións de conservación e limpeza nos treitos interurbanos de seis ríos ao seu paso polos concellos de Padrón e de Rois. Concretamente Augas leva a cabo traballos en dous tramos distintos do río Sar ao seu paso polos dous concellos, así como no rego de Tarrío, no rego da Pastoriza e no rego Avelenda, neste caso no seu percorrido polo municipio de Padrón. Tamén se executan estas tarefas de limpeza nos treitos interurbanos do río Santa Cecia e dun segundo innominado, ao seu paso por distintas parroquias do Concello de Rois. Os treitos obxecto das intervencións suman unha lonxitude total que rolda os 16 quilómetros e as tarefas céntranse na retirada de árbores caídas e de restos de biomasa para evitar atoamentos. Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas. A Xunta desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial Galicia-centro e nas súas zonas de acceso e protección. Estas intervencións, segundo Augas, contribuirán á mellora dos leitos fluviais.