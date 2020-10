Axudican a mellora por cinco meses do centro de saúde de Bertamiráns

Ames. Sanidade confirma que o centro de saúde de Bertamiráns acollerá en breve obras de remodelación que terán un custe de 307.481 euros, despois de que este venres asinaran a adxudicación desta reforma, que terá unha duración de 5 meses e consistirá basicamente na substitución da cuberta do centro de saúde co fin de garantir a estanqueidade do inmoble, entre outras actuacións de mantemento e mellora.

Do mesmo xeito, vaise repintar a totalidade do exterior deste centro, trala revisión e reparación de fachadas, falsos teitos e xanelas. No interior tamén se renovará totalmente a iluminación e remodelarase a área de recepción, ampliando a zona de acceso, independizando a zona de entrada ao Punto de Atención Continuada e mellorando o pavimento. No exterior renovarase o pavimento.

As obras, segundo a Administración galega, contan con 8 anos de garantía. m. outeiro